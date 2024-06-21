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Неожиданный сюрприз: московские дилеры снижают цены на популярные авто

В России подешевели Skoda, Audi и Honda, ввезённые по параллельному импорту

1:32
Авто

В России продолжается снижение цен на автомобили, импортируемые по параллельному импорту. На этот раз московские дилеры снизили цены на кроссовер Skoda Kodiaq, премиум-кроссовер Audi Q7 и бюджетный седан Honda Crider.

В России подешевели Skoda, Audi и Honda, ввезённые по параллельному импорту
Фото: flickr.com by Gennady Grachev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Honda Crider, которая является альтернативой Honda Civic, подешевела с 2,5 млн рублей в мае до 2,45 млн рублей. Этот автомобиль оснащен литровым турбированным двигателем мощностью 122 л. с. и вариатором, а также имеет кондиционер, кожаный салон, камеру заднего вида и круиз-контроль.

Крупная дилерская сеть уменьшила стоимость большого премиум-кроссовера Audi Q7: если в конце мая его цена была 18,2 млн рублей, то сейчас она составляет 18 млн рублей. Автомобиль оборудован 3,0-литровым дизельным двигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и максимальной комплектацией.

Дилер из северной части Москвы снизил цену на популярный кроссовер Skoda Kodiaq: недавно его стоимость была 5,6 млн рублей, а теперь снизилась до 5,5 млн рублей. Причем удешевлению подверглась топовая версия с 220-сильным двигателем, роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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