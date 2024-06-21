Чистка двигателя без СТО: Эксперт раскрывает, как сохранить мотор в идеальном состоянии

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Автоэксперт объяснил, для чего нужно делать "прожарку" мотора

1:26
Авто

Большинство автомобилей эксплуатируются в городской среде, что неизбежно приводит к быстрому износу двигателя. В этой связи многие водители полагают, что время от времени необходимо проводить "прожиг" двигателя на высоких оборотах. О преимуществах этого метода рассказал эксперт издания "За рулем".

Автоэксперт объяснил, для чего нужно делать "прожарку" мотора
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По его словам, такой "прожиг" следует проводить на трассе, где разрешена скорость 110 км/ч. Обороты двигателя при этом должны быть на уровне 5 тысяч, а скорость автомобиля — около 100 км/ч.

Важно, чтобы это происходило не на самой высокой передаче. Эксперт также подчеркивает, что в таком режиме нужно ехать минимум 30 минут, а лучше час.

Кроме того, такие мероприятия рекомендуется проводить не чаще, чем каждые 2-3 тысячи километров.

Подобный "прожиг" на высоких оборотах способствует очистке свечей зажигания и камер сгорания от нагара.

Ранее директор департамента механического ремонта Павел Константинов поделился своим мнением о том, может ли современный двигатель преодолеть миллион километров.

По его словам, преодоление такого пробега — это значительное испытание для любого двигателя. Если говорить о типах транспортных средств, то такой амбициозный рубеж скорее характерен для магистральных грузовиков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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