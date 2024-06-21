"АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus

В России стартовали продажи Lada Largus по цене от 1,6 млн рублей

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На российском рынке стартовали продажи универсалов и фургонов Lada Largus, как сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа".

Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Lada Largus будет доступен в четырёх вариантах: три 5-местных универсала и один коммерческий фургон", — говорится в заявлении.

Пятиместный универсал Lada Largus будет представлен в базовой комплектации Classic (начиная от 1,66 млн рублей), оснащённой 8-клапанным мотором мощностью 90 л. с. В комплектацию входят водительская подушка безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники на передних и задних дверях, а также центральный замок с дистанционным управлением.

Стоимость фургона Lada Largus составит 1,67 млн рублей. В его оснащение входят водительская подушка безопасности, кондиционер, ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС и центральный замок с дистанционным управлением.

Производство Lada Largus в России было приостановлено весной 2022 года, но "АвтоВАЗ" выпустил ещё несколько партий автомобилей. Последние 650 машин были собраны летом 2023 года. До недавнего времени они были доступны у дилеров, но вскоре весь запас был полностью распродан.