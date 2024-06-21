Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные раскрыли тайную исчезновения газа после взрыва на "Северном потоке"
Ветеринары назвали идеальную температуру тела кошки
Почему КАСКО стало обязательным даже для опытных водителей в 2024 году?
Иран и Россия упрощают групповые туристические поездки
Как правильно варить круглозерный рис?
В Индии из-за неблагоприятных погодных условий сократится производство чая
Куриное мясо отлично помогает для наращивания мышечной массы
Бразилец Луттербах не будет драться с Магомедовым
Шампуни от выпадения волос: действительно ли они работают?
Что может быстро угробить вариатор

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре наиболее частых поломки вариатора

1:29
Авто

Срок службы вариатора и вероятность его износа существенно зависят от конкретного автомобиля и стиля вождения, сообщил руководитель департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий. Он отметил, что существует несколько узлов, которые чаще всего выходят из строя.

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре наиболее частых поломки вариатора
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

По словам специалиста, среди наиболее распространенных неисправностей вариатора можно выделить утечку трансмиссионной жидкости, износ ремня, поломку конусных шкивов и повреждение подшипников.

Стрельбицкий сообщил, что мелкие поломки, такие как небольшие утечки жидкости или износ ремня, обычно возникают на пробеге от 50 до 150 тысяч километров. Более серьезные повреждения, например, отказ конусных шкивов или повреждение подшипников, случаются на пробеге от 100 до 150 тысяч километров.

Капитальный ремонт или замена агрегата чаще всего требуется после пробега свыше 200 тысяч километров.

Средний срок службы вариатора, при условии правильного обслуживания и аккуратной эксплуатации, составляет от 150 до 250 тысяч километров, добавил Стрельбицкий.

Эксперт пояснил, что стиль вождения с резкими ускорениями, буксировкой тяжелых грузов и частыми поездками на высоких скоростях может значительно сократить срок службы вариатора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Последние материалы
Шампуни от выпадения волос: действительно ли они работают?
Как стимулировать завязывание плодов на цветущих кабачках
Как защититься от менингококковой инфекции во время хаджа
Спаржа полезна для кишечника и красоты кожи
Учёные раскрыли секрет успешности романтических отношений
Эксперт Стрельбицкий назвал четыре наиболее частых поломки вариатора
Экстренная помощь в отпуске: как правильно использовать туристическую страховку
Красный цитрусовый чай: прекрасная альтернатива обычному чёрному чаю
Эксперты рассказали, как узнать, любит ли вас кошка
Терренс Малик закончил монтаж фильма о жизни Христа "Пути ветра"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников