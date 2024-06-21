Что может быстро угробить вариатор

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре наиболее частых поломки вариатора

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Срок службы вариатора и вероятность его износа существенно зависят от конкретного автомобиля и стиля вождения, сообщил руководитель департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий. Он отметил, что существует несколько узлов, которые чаще всего выходят из строя.

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По словам специалиста, среди наиболее распространенных неисправностей вариатора можно выделить утечку трансмиссионной жидкости, износ ремня, поломку конусных шкивов и повреждение подшипников.

Стрельбицкий сообщил, что мелкие поломки, такие как небольшие утечки жидкости или износ ремня, обычно возникают на пробеге от 50 до 150 тысяч километров. Более серьезные повреждения, например, отказ конусных шкивов или повреждение подшипников, случаются на пробеге от 100 до 150 тысяч километров.

Капитальный ремонт или замена агрегата чаще всего требуется после пробега свыше 200 тысяч километров.

Средний срок службы вариатора, при условии правильного обслуживания и аккуратной эксплуатации, составляет от 150 до 250 тысяч километров, добавил Стрельбицкий.

Эксперт пояснил, что стиль вождения с резкими ускорениями, буксировкой тяжелых грузов и частыми поездками на высоких скоростях может значительно сократить срок службы вариатора.