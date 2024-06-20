Россиянам рассказали о нюансах выбора мотоцикла для начинающих

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Автоэксперт Потапенко рассказал, какой мотоцикл лучше купить новичкам

1:12
Авто

Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy и сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко поделился рекомендациями по выбору мотоцикла для новичков. Он отметил, что для начала лучше всего подходят туристические мотоциклы, особенно для людей невысокого роста, тогда как модели типа "эндуро" больше подойдут для высоких мотоциклистов.

Автоэксперт Потапенко рассказал, какой мотоцикл лучше купить новичкам
Фото: Wikipedia by Arpingstone is licensed under public domain

Необходимыми элементами оснащения должны быть система стабилизации и ABS, которые помогут справиться с нештатными ситуациями при недостатке опыта.

Потапенко также советует начинать с мотоциклов средней мощности. Оптимальным вариантом будет современный мотоцикл с двигателем объемом от 400 кубических сантиметров и обязательным наличием ABS. Среди рекомендуемых моделей он выделил KTM Duke 390, CFMoto, Bajaj Dominar 400 и китайские Voge.

Он также отметил, что мотоциклы от BMW, Ducati или KTM мощностью до 100 л. с. являются хорошим выбором, так как они оснащены современными ассистентами и различными режимами управления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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