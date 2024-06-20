Специалист рассказал, за сколько минут на солнце машина превращается в "печь"

Врач-педиатр Георгий Цуркин призвал не оставлять ребенка одного в машине

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Открытые окна или работающий кондиционер не способны достаточно охладить салон автомобиля, так как солнечные лучи, проходя через стекло, превращают его в настоящую печь.

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Температура внутри автомобиля может быстро достигнуть опасного уровня, даже если на улице относительно прохладно, предупреждают специалисты Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства. Они призывают не оставлять детей одних в машинах.

По словам врача-педиатра НИКИ детства Георгия Цуркина, автомобиль нагревается очень быстро, и всего за 10 минут температура в салоне может подняться на 11 градусов. В жаркую погоду критическая для ребенка температура в машине — 40-42 градуса — может наступить уже через 15-20 минут.

Специалист объяснил, что тело ребенка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем у взрослого. Это обусловлено физиологическими особенностями детей, у которых более высокая скорость обмена веществ и меньшая поверхность тела относительно его объема. В результате перегрева у ребенка могут начаться судороги, рвота и нарушения сердечного ритма. В худшем случае это может привести к потере сознания.

Эксперт настоятельно советует не оставлять ребенка одного в автомобиле, даже если вы уверены, что вернетесь "через минуту". Даже небольшая задержка может привести к трагическим последствиям. Непредвиденные обстоятельства, такие как очередь в магазине или неожиданный телефонный звонок, могут продлить ваше отсутствие, и ребенок останется в опасных условиях на длительное время.