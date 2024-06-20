Останавливаться на обочине нельзя: советы для автомобилистов при грозе

Автоэксперты рассказали, как передвигаться на авто в ливень

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

С началом сезона сильных гроз и ливней в Москве в первые дни июня выпало свыше месячной нормы осадков, а прогнозы обещают дожди на всю следующую неделю. В связи с этим, государственная компания "Автодор" выпустила рекомендации для водителей по безопасному управлению автомобилем в неблагоприятных погодных условиях.

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Компания рекомендует, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте во время непогоды. Если поездка необходима, следует заранее подготовить автомобиль, проверив работу стеклоочистителей и кондиционера.

Во время сильного дождя не следует останавливаться на обочине. При первой возможности нужно доехать до ближайшей площадки отдыха. Если это невозможно, следует двигаться на максимально безопасной скорости, чтобы иметь возможность быстро реагировать на внезапные препятствия.

Избегайте резких маневров, так как при сильном ливне на большой скорости может возникнуть эффект аквапланирования. Это происходит, когда между колесами и асфальтом образуется водяная пленка, что делает автомобиль неуправляемым.

В таких ситуациях рекомендуется плавно отпустить педаль газа и тормозить двигателем, избегая резких движений.

Также не забывайте включать противотуманные фары для улучшения видимости.