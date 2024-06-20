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Владельцы "обычных" автомобилей надеются на отмену льгот для электрокаров в России

Большинство владельцев машин с ДВС выступают против льгот для электромобилей

2:06
Авто

Большинство владельцев автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания поддерживают отмену льгот для электромобилей. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Группой Ренессанс страхование, на который ссылается "Газета.Ru".

Большинство владельцев машин с ДВС выступают против льгот для электромобилей
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Многие автовладельцы с ДВС выражают недовольство введением льгот для электромобилей, причем более трети из них полагают, что в ближайшие годы количество привилегий для "электричек" сократится.

Более половины россиян считают, что обслуживание электромобиля обходится значительно дороже, чем авто на традиционном топливе, а каждый пятый респондент отмечает более высокую стоимость страховки для электромобилей.

О наличии преимуществ для владельцев электромобилей знают 40% опрошенных. Из них 74% осведомлены об отсутствии транспортного налога в ряде регионов, 22% — о бесплатной парковке, а лишь 15% и 5% респондентов знают о возмещении части затрат на покупку электромобиля и бесплатном проезде по федеральным платным дорогам соответственно.

Только каждый пятый участник опроса считает, что льготы от государства стимулируют переход на электромобили. 30% заявили, что привилегии мало влияют на решение о покупке, поскольку основное внимание уделяется стоимости и расходам на содержание. 28% считают, что льготы оказывают минимальное или вовсе никакое влияние на покупку электромобиля.

Остальные 21% уверены, что ключевыми факторами для покупки электромобиля являются экономическая выгода и развитая инфраструктура, особенно достаточное количество зарядных станций.

Большинство опрошенных россиян убеждены, что в будущем государство будет сокращать льготы для владельцев электромобилей. Каждый пятый считает, что число привилегий уменьшится через 5-10 лет, а 37% уверены, что это произойдет уже через 3-5 лет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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