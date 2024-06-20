Затопило салон? Узнайте, как его восстановить и не потратить целое состояние

Автовладельцам рассказали, как восстановить затопленный автомобиль

Автовладельцы, чьи машины пострадали от проливных дождей, могут попытаться восстановить свои транспортные средства.

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Процесс восстановления затопленного автомобиля требует значительных усилий, и перед продолжением эксплуатации необходимо оценить целесообразность ремонта.

Наибольший вред вода наносит электросистемам и двигателю автомобиля. Окисление электрических разъемов может привести к отказу всех систем. Попадание воды в двигатель способно вызвать серьезные повреждения, вплоть до необходимости его полной замены.

После затопления салон автомобиля сложно полностью просушить и избавиться от запаха. Поэтому зачастую требуется практически полная разборка автомобиля и замена некоторых его частей.

Если автомобиль пострадал от затопления, страховая компания выплатит компенсацию по полису каско, при условии, что это указано в графе "Стихийные бедствия".

Если затопление произошло на платной парковке или на территории ТСЖ, владельцы могут предъявить претензии этим организациям из-за неработающих ливневых систем.

Во время сильных дождей, весенних паводков или наводнений не рекомендуется оставлять автомобиль рядом с ливневками, так как колодцы могут переполниться и затопить машину.