Журнал 110 km.ru изучил онлайн-витрину на официальном сайте Lada и обнаружил, что Lada Niva Legend в комплектации Classic'24 за 981 000 рублей стала самым дешевым автомобилем, доступным у дилеров во многих крупных российских городах. Седаны Lada Granta стоят в среднем больше 1 млн рублей.
В Самаре, Краснодаре и Саратове Niva Legend занимает первые места по доступности. В Москве Niva Legend стоит на втором месте после Granta Classic'23 за 930 000 рублей.
В Петербурге Niva Legend уступила двум седанам Granta только благодаря дилерской скидке. В Челябинске самые дешевые доступные седаны Granta стоят минимум 911 000 рублей.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.