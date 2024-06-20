Lada Niva Legend вытесняет Granta с места самого дешевого авто

Lada Niva Legend стала самым доступным автомобилем в крупных российских городах

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Журнал 110 km.ru изучил онлайн-витрину на официальном сайте Lada и обнаружил, что Lada Niva Legend в комплектации Classic'24 за 981 000 рублей стала самым дешевым автомобилем, доступным у дилеров во многих крупных российских городах. Седаны Lada Granta стоят в среднем больше 1 млн рублей.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

В Самаре, Краснодаре и Саратове Niva Legend занимает первые места по доступности. В Москве Niva Legend стоит на втором месте после Granta Classic'23 за 930 000 рублей.

В Петербурге Niva Legend уступила двум седанам Granta только благодаря дилерской скидке. В Челябинске самые дешевые доступные седаны Granta стоят минимум 911 000 рублей.