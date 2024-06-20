Ваш автомобиль затопило в паркинге: как получить компенсацию

Ответственность за ущерб при затоплении подземных паркингов: комментарии эксперта

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Частые ливни в июне вызывают беспокойство у автовладельцев из-за затопления машин в подземных паркингах. Константин Крохин, юрист и председатель Московского жилищного союза, разъяснил, что ответственность за ущерб лежит на управляющей организации многоквартирного дома, если затопление произошло в жилом доме.

Фото: Mos.ru by Юрий Иванко is licensed under public domain

Граждане могут подавать иски против управляющей организации на основании статьи 7.22 КоАП РФ. Для этого нужно зафиксировать факт нарушения, обратиться в жилищную инспекцию и провести оценку ущерба. Если претензия не удовлетворена, можно обратиться в суд, требуя возмещения ущерба и выплаты штрафа. Ответчик может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, но должен представить соответствующие документы.