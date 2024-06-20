Опасная ошибка водителей: неправильная посадка за рулем может стоить вам здоровья

Неправильная посадка за рулем: как избежать проблем со здоровьем

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Водитель, сидящий со слишком прямой спиной или на неотрегулированном кресле, рискует столкнуться с проблемами со здоровьем, предупреждает врач-травматолог-ортопед Михаил Дорошев.

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Слишком вертикальная спинка кресла вызывает перенапряжение и утомление мышц спины, приводя к болям. Неправильная высота кресла может сдавливать органы паха и живота, раздражая седалищный нерв, что вызывает боли и онемение в бедре.

Слишком откинутая спинка создает перенапряжение мышц шеи и плечевого пояса, что может привести к болям в шее и онемению рук. Регулировка кресла и правильная посадка помогут избежать этих проблем.