Водить только до 70: новое предложение "Ветеранов России" взорвало общество

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"Ветераны России" предложили ограничить возраст для выдачи водительских прав

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Авто

Движение "Ветераны России" предложило МВД РФ ограничить выдачу водительских прав возрастом от 18 до 70 лет, ссылаясь на снижение слуха, зрения и реакции у пожилых водителей, что увеличивает опасность на дороге.

"Ветераны России" предложили ограничить возраст для выдачи водительских прав
Фото: freepik.com by standret is licensed under public domain

Они также предложили обязать автомобилистов старшего возраста проходить более строгие медосмотры, после успешного прохождения которых права будут выдаваться на более короткий срок, например, на пять лет. Эта инициатива направлена на повышение безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что Lada Granta Cross возвращается к дилерам после долгого перерыва.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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