Водить только до 70: новое предложение "Ветеранов России" взорвало общество

Движение "Ветераны России" предложило МВД РФ ограничить выдачу водительских прав возрастом от 18 до 70 лет, ссылаясь на снижение слуха, зрения и реакции у пожилых водителей, что увеличивает опасность на дороге.
Они также предложили обязать автомобилистов старшего возраста проходить более строгие медосмотры, после успешного прохождения которых права будут выдаваться на более короткий срок, например, на пять лет. Эта инициатива направлена на повышение безопасности на дорогах.
Ранее сообщалось, что Lada Granta Cross возвращается к дилерам после долгого перерыва.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.