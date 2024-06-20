Правда о смешивании моторных масел: что нужно знать, чтобы не угробить двигатель

При смешивании моторных масел существует риск химической реакции между присадками, что может привести к осадку, вспениванию и другим нежелательным эффектам, сообщает Никита Родионов, технический директор Fit Service.
В экстремальных ситуациях допустимо смешивать синтетическое и минеральное масла, но лишь на краткий срок, чтобы добраться до ближайшего СТО. В остальных случаях рекомендуется полная замена масла с промывкой системы.
Смесь масел на разной основе, например полиэфира или силикона, категорически нежелательна и может вызвать дорогостоящий ремонт двигателя.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.