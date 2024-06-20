Стало известно, какие французские авто с пробегом раскупают быстрее всего в России

Эксперты сервиса "СберАвто" проанализировали данные о продажах подержанных французских автомобилей с начала 2024 года. Французские авто составляют 7% от всех продаж подержанных машин на платформе. Лидером среди марок является Renault (66%), за ним следуют Peugeot (22%) и Citroen (12%).
Наиболее востребованные модели включают Renault Duster, Renault Logan и Peugeot 308, с медианными ценами 1,1 млн рублей, 620 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Покупатели чаще выбирают автомобили 2012 и 2011 годов выпуска, с особенностью для Renault на 2019 и 2012 годы, Peugeot на 2012 и 2008 годы, и Citroen на 2013 и 2011 годы.
Большинство сделок по покупке французских автомобилей с пробегом зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и республике Татарстан. Медианные стоимости машин в этих регионах составляют 800 тыс. рублей, 805 тыс. рублей и 980 тыс. рублей соответственно.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.