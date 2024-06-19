Что скрывают полицейские: узнайте ваши права, чтобы не попасть в ловушку

Несмотря на то, что полицейская вседозволенность 90-х осталась в прошлом, случаи превышения полномочий со стороны сотрудников полиции и ГАИ до сих пор встречаются. Капитан полиции в интервью порталу Naavtotrasse. ru напомнил о правах водителей:
Важно знать свои права и настаивать на их соблюдении для защиты от неправомерных действий сотрудников полиции.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.