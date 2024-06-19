Что скрывают полицейские: узнайте ваши права, чтобы не попасть в ловушку

Как избежать полицейского произвола: ваши права при общении с сотрудниками ГАИ

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Несмотря на то, что полицейская вседозволенность 90-х осталась в прошлом, случаи превышения полномочий со стороны сотрудников полиции и ГАИ до сих пор встречаются. Капитан полиции в интервью порталу Naavtotrasse. ru напомнил о правах водителей:

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Сотрудники ГАИ могут требовать выхода из автомобиля только при наличии веских оснований, таких как подозрение на алкогольное опьянение или необходимость досмотра.

Полицейские не имеют права запрещать видеосъемку остановки.

Инспектор обязан представиться и показать удостоверение по требованию.

При составлении протокола полицейский должен предоставить доказательства правонарушения, а водитель имеет право выразить свое мнение.

Остановка автомобиля для проверки документов не требует веского повода.

Важно знать свои права и настаивать на их соблюдении для защиты от неправомерных действий сотрудников полиции.