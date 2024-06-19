Вы не поверите, какие машины можно купить за 250 тысяч рублей в 2024 году

Покупка автомобиля за 250 тысяч рублей в современных условиях кажется сложной задачей, но эксперт издания «За рулем» Александр Виноградов составил рейтинг лучших подержанных машин в этом ценовом диапазоне. Среди рекомендованных моделей:
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Lada Priora с 87-сильным 8-клапанным мотором, требующая замены ремня ГРМ и водяного насоса.
Hyundai Accent с 102-сильным мотором объемом 1,5 литра, у которого также нужно заменить ремень ГРМ и водяной насос, а через 150 тыс. км могут выйти из строя стартер и выжимной подшипник МКПП.
Peugeot 208 с 75-сильным мотором объемом 1,4 литра, с недостатками в виде необходимости замены прокладки ГБЦ каждые 100 тыс. км и проблем с оборотами холостого хода.
Kia Spectra с мотором объемом 1,6 литра, известная шумной работой гидрокомпенсаторов и коротким сроком службы высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.