Вы не поверите, какие машины можно купить за 250 тысяч рублей в 2024 году

Лучшие подержанные автомобили за 250 тысяч рублей: выбор эксперта

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Покупка автомобиля за 250 тысяч рублей в современных условиях кажется сложной задачей, но эксперт издания «За рулем» Александр Виноградов составил рейтинг лучших подержанных машин в этом ценовом диапазоне. Среди рекомендованных моделей:

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Lada Priora с 87-сильным 8-клапанным мотором, требующая замены ремня ГРМ и водяного насоса.

Hyundai Accent с 102-сильным мотором объемом 1,5 литра, у которого также нужно заменить ремень ГРМ и водяной насос, а через 150 тыс. км могут выйти из строя стартер и выжимной подшипник МКПП.

Peugeot 208 с 75-сильным мотором объемом 1,4 литра, с недостатками в виде необходимости замены прокладки ГБЦ каждые 100 тыс. км и проблем с оборотами холостого хода.

Kia Spectra с мотором объемом 1,6 литра, известная шумной работой гидрокомпенсаторов и коротким сроком службы высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.