Топ-3 подержанных кроссовера из Японии по цене Нивы — ваш шанс на крутой авто

Названы три надежных японских кроссовера по цене Лада Нива

Полноприводные кроссоверы пользуются большой популярностью в России. Однако высокая стоимость делает их недоступными для многих автолюбителей. Портал njcar. ru выделил три японских подержанных кроссовера, которые можно приобрести по цене новой Лады Нивы.

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Первое место в списке занимает Mitsubishi Outlander XL 2011 года. Эти автомобили поступали на российский рынок с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2.0, 2.4 и 3.0 литра. Эти моторы зарекомендовали себя как надежные, хотя после 250 000 км пробега они начинают расходовать масло. V6 двигатель работает в паре с шестиступенчатым автоматом, который не вызывает нареканий.

Вариатор, используемый с младшими двигателями, может потребовать ремонта после 200 000 км из-за несвоевременной замены трансмиссионной жидкости. Надежный Mitsubishi Outlander XL можно найти на вторичном рынке за 1,2 млн рублей.

За сумму от 1 до 1,2 млн рублей также можно приобрести Suzuki Grand Vitara 2011-2012 годов выпуска. Эта модель представлена в трехдверных и пятидверных вариантах, чаще всего с бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра. Уязвимыми местами Grand Vitara являются ролики приводного ремня, которые редко служат более 80 000 км, и цепь ГРМ с ее натяжителем, которые также не отличаются долговечностью.

Эти проблемы можно определить по звукам двигателя при холодном запуске.

Nissan X-Trail второго поколения, выпущенный с 2008 по 2014 годы, остается востребованным на вторичном рынке. За 1,2 млн рублей можно найти модель 2010-2011 годов, которая сохраняет высокую ликвидность. В модельном ряду представлены бензиновые атмосферные двигатели объемом 2.0 и 2.5 литра, а также двухлитровый дизель.

Основная слабость двухлитрового мотора Nissan X-Trail второго поколения заключается в непрочных свечных колодцах. Небольшое перетягивание свечей может привести к трещинам, что вызывает нестабильную работу двигателя и проникновение антифриза в камеру сгорания. Для ремонта часто требуется полная замена головки блока двигателя.

Вариатор Jatco JF011E считается одним из самых надежных CVT, однако его долговечность зависит от регулярной смены масла каждые 40-60 тысяч километров. В противном случае, при пробеге в 150 тысяч километров возможны серьезные поломки