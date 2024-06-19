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Топ-3 подержанных кроссовера из Японии по цене Нивы — ваш шанс на крутой авто

Названы три надежных японских кроссовера по цене Лада Нива

Авто

Полноприводные кроссоверы пользуются большой популярностью в России. Однако высокая стоимость делает их недоступными для многих автолюбителей. Портал njcar. ru выделил три японских подержанных кроссовера, которые можно приобрести по цене новой Лады Нивы.

Названы три надежных японских кроссовера по цене Лада Нива
Фото: Wikipedia by Estabiano is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первое место в списке занимает Mitsubishi Outlander XL 2011 года. Эти автомобили поступали на российский рынок с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2.0, 2.4 и 3.0 литра. Эти моторы зарекомендовали себя как надежные, хотя после 250 000 км пробега они начинают расходовать масло. V6 двигатель работает в паре с шестиступенчатым автоматом, который не вызывает нареканий.

Вариатор, используемый с младшими двигателями, может потребовать ремонта после 200 000 км из-за несвоевременной замены трансмиссионной жидкости. Надежный Mitsubishi Outlander XL можно найти на вторичном рынке за 1,2 млн рублей.

За сумму от 1 до 1,2 млн рублей также можно приобрести Suzuki Grand Vitara 2011-2012 годов выпуска. Эта модель представлена в трехдверных и пятидверных вариантах, чаще всего с бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра. Уязвимыми местами Grand Vitara являются ролики приводного ремня, которые редко служат более 80 000 км, и цепь ГРМ с ее натяжителем, которые также не отличаются долговечностью.

Эти проблемы можно определить по звукам двигателя при холодном запуске.

Nissan X-Trail второго поколения, выпущенный с 2008 по 2014 годы, остается востребованным на вторичном рынке. За 1,2 млн рублей можно найти модель 2010-2011 годов, которая сохраняет высокую ликвидность. В модельном ряду представлены бензиновые атмосферные двигатели объемом 2.0 и 2.5 литра, а также двухлитровый дизель.

Основная слабость двухлитрового мотора Nissan X-Trail второго поколения заключается в непрочных свечных колодцах. Небольшое перетягивание свечей может привести к трещинам, что вызывает нестабильную работу двигателя и проникновение антифриза в камеру сгорания. Для ремонта часто требуется полная замена головки блока двигателя.

Вариатор Jatco JF011E считается одним из самых надежных CVT, однако его долговечность зависит от регулярной смены масла каждые 40-60 тысяч километров. В противном случае, при пробеге в 150 тысяч километров возможны серьезные поломки

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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