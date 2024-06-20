Это очень коварная поломка: признаки выхода из строя генератора в машине

Эксперт Козловский назвал 7 признаков поломки генератора автомобиля

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Глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский отметил, что одна из самых неприятных особенностей поломки генератора заключается в том, что автомобиль может заглохнуть не сразу, а где-нибудь на трассе, далеко от автосервисов. Он выделил несколько признаков, которые могут указывать на неисправность генератора.

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В первую очередь, это посторонние шумы из моторного отсека, такие как свист или шуршание. Также стоит обратить внимание на тусклый свет фар или подсветки в салоне, а также на мигание света или панели приборов — все это может свидетельствовать о проблемах с генератором. Особое внимание следует уделить включению индикатора батареи на панели приборов.

На выход генератора из строя также указывает затрудненный пуск двигателя. Когда генератор не функционирует должным образом, аккумулятор не получает достаточного заряда и не может передать ток на ротор стартера, пояснил специалист.

Если слышны посторонние шумы, часто требуется замена подшипника или приводного ремня. Ресурс подшипников генератора ограничен, а ремень со временем ослабевает и изнашивается. При снижении или отсутствии напряжения необходимо заменить щетки генератора или интегральную плату, добавил Козловский.