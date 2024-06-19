Названо самое безопасное место в автомобиле в момент дорожно-транспортного происшествия

Эксперт Хайцеэр: у сидящего за водителем пассажира больше шансов выжить в ДТП

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Самое безопасное место в автомобиле при ДТП — это место прямо за водителем. Об этом рассказал "Газете.Ru" вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.

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"Когда человек за рулём, он инстинктивно старается защитить себя, выполняя маневры так, чтобы удар пришелся в ту часть автомобиля, где его нет. Это естественная реакция", — пояснил Ян Хайцеэр.

Однако, по словам эксперта, это правило не распространяется на профессиональных водителей, занимающихся перевозкой пассажиров. Они обязаны делать все возможное для обеспечения безопасности и сохранения здоровья пассажиров.

Кроме того, Хайцеэр развенчал миф о том, что самое безопасное место при ДТП — заднее пассажирское посередине. Он отметил, что ремень безопасности в этом месте удерживает человека только в области пояса, а при его отсутствии пассажир может вылететь через лобовое стекло, что несет значительные риски.