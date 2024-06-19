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Названо самое безопасное место в автомобиле в момент дорожно-транспортного происшествия

Эксперт Хайцеэр: у сидящего за водителем пассажира больше шансов выжить в ДТП

1:26
Авто

Самое безопасное место в автомобиле при ДТП — это место прямо за водителем. Об этом рассказал "Газете.Ru" вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.

Эксперт Хайцеэр: у сидящего за водителем пассажира больше шансов выжить в ДТП
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

"Когда человек за рулём, он инстинктивно старается защитить себя, выполняя маневры так, чтобы удар пришелся в ту часть автомобиля, где его нет. Это естественная реакция", — пояснил Ян Хайцеэр.

Однако, по словам эксперта, это правило не распространяется на профессиональных водителей, занимающихся перевозкой пассажиров. Они обязаны делать все возможное для обеспечения безопасности и сохранения здоровья пассажиров.

Кроме того, Хайцеэр развенчал миф о том, что самое безопасное место при ДТП — заднее пассажирское посередине. Он отметил, что ремень безопасности в этом месте удерживает человека только в области пояса, а при его отсутствии пассажир может вылететь через лобовое стекло, что несет значительные риски.

"Что касается ремня безопасности, все разговоры о том, что непристегнутый пассажир вылетел из машины и остался жив, я считаю сказками. Возможно, один из 50 человек в такой ситуации и отделался испугом, но остальные либо попали под машину, либо получили серьезные травмы при падении на асфальт", — добавил Ян Хайцеэр.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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