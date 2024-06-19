Названо самое безопасное место в автомобиле в момент дорожно-транспортного происшествия

Самое безопасное место в автомобиле при ДТП — это место прямо за водителем. Об этом рассказал "Газете.Ru" вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.
"Когда человек за рулём, он инстинктивно старается защитить себя, выполняя маневры так, чтобы удар пришелся в ту часть автомобиля, где его нет. Это естественная реакция", — пояснил Ян Хайцеэр.
Однако, по словам эксперта, это правило не распространяется на профессиональных водителей, занимающихся перевозкой пассажиров. Они обязаны делать все возможное для обеспечения безопасности и сохранения здоровья пассажиров.
Кроме того, Хайцеэр развенчал миф о том, что самое безопасное место при ДТП — заднее пассажирское посередине. Он отметил, что ремень безопасности в этом месте удерживает человека только в области пояса, а при его отсутствии пассажир может вылететь через лобовое стекло, что несет значительные риски.
"Что касается ремня безопасности, все разговоры о том, что непристегнутый пассажир вылетел из машины и остался жив, я считаю сказками. Возможно, один из 50 человек в такой ситуации и отделался испугом, но остальные либо попали под машину, либо получили серьезные травмы при падении на асфальт", — добавил Ян Хайцеэр.
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