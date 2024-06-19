Россиянам рассказали, какая автоматическая коробка передач самая надёжная

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Эксперт Стрельбицкий назвал преимущества гидроавтомата перед другими типами АКП

1:14
Авто

Среди всех видов автоматических коробок передач (АКП) самой надежной является классическая гидромеханическая АКП, отметил глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Эксперт Стрельбицкий назвал преимущества гидроавтомата перед другими типами АКП
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

По его словам, гидроавтомат обеспечивает наиболее комфортное вождение благодаря плавному переключению передач, что снижает риск износа агрегата. Конструкция планетарных АКП сравнительно проста по сравнению с другими типами автоматов, что делает их менее уязвимыми к поломкам, пояснил он.

Также в гидроавтомате меньше движущихся частей по сравнению с другими видами АКП, что дополнительно снижает вероятность износа и поломок агрегата.

Говоря о роботизированных коробках передач и вариаторах, Стрельбицкий отметил, что у них тоже есть свои преимущества. Роботы и вариаторы более компактны и обеспечивают лучшую экономию топлива по сравнению с гидроавтоматом.

Однако роботы могут сталкиваться с проблемами плавности переключения передач и долговечностью сцепления, а вариаторы чувствительны к повышенным нагрузкам и требуют более частого обслуживания, подытожил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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