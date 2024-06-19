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Эти ошибки могут стоить вам крупного штрафа прямо во дворе вашего дома

В ГАИ назвали 5 случаев, когда водителя могут оштрафовать во дворе собственного дома

1:51
Авто

Многие автолюбители считают, что штраф за нарушение ПДД можно получить только во время движения по дорогам города или трассам. Однако это не так. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, в каких случаях водителя могут оштрафовать прямо во дворе собственного дома.

В ГАИ назвали 5 случаев, когда водителя могут оштрафовать во дворе собственного дома
Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Например, если автомобиль припаркован ближе чем на 5 метров от мусорных контейнеров, водителя ждет не только штраф, но и возможная эвакуация на штрафстоянку. Это правило необходимо для обеспечения удобства уборки территории и вывоза мусора.

Если машина блокирует один из выездов со двора, то даже если есть другие выезды, это не спасет от эвакуации на штрафстоянку.

Если транспортное средство долго прогревается во дворе, к водителю также могут быть применены административные меры. В ПДД запрещена стоянка с работающим двигателем, что подтверждается пунктом 17.2. Штрафы за это нарушение зависят от места проживания водителя: жители Москвы и Санкт-Петербурга могут быть оштрафованы на 3000 рублей, а остальные граждане России — на 1500 рублей, согласно статье 12.28 КоАП РФ.

За использование автомобильного клаксона в жилой зоне водителю грозит штраф в 500 рублей, согласно статье 12.20 КоАП РФ.

И наконец, парковка на детской площадке или на газоне также наказывается по статье 12.19 КоАП РФ. Размер штрафа в Москве составляет до 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — от 3000 до 5000 рублей, в других городах — от 1000 до 3000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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