Эти ошибки могут стоить вам крупного штрафа прямо во дворе вашего дома

Многие автолюбители считают, что штраф за нарушение ПДД можно получить только во время движения по дорогам города или трассам. Однако это не так. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, в каких случаях водителя могут оштрафовать прямо во дворе собственного дома.
Например, если автомобиль припаркован ближе чем на 5 метров от мусорных контейнеров, водителя ждет не только штраф, но и возможная эвакуация на штрафстоянку. Это правило необходимо для обеспечения удобства уборки территории и вывоза мусора.
Если машина блокирует один из выездов со двора, то даже если есть другие выезды, это не спасет от эвакуации на штрафстоянку.
Если транспортное средство долго прогревается во дворе, к водителю также могут быть применены административные меры. В ПДД запрещена стоянка с работающим двигателем, что подтверждается пунктом 17.2. Штрафы за это нарушение зависят от места проживания водителя: жители Москвы и Санкт-Петербурга могут быть оштрафованы на 3000 рублей, а остальные граждане России — на 1500 рублей, согласно статье 12.28 КоАП РФ.
За использование автомобильного клаксона в жилой зоне водителю грозит штраф в 500 рублей, согласно статье 12.20 КоАП РФ.
И наконец, парковка на детской площадке или на газоне также наказывается по статье 12.19 КоАП РФ. Размер штрафа в Москве составляет до 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — от 3000 до 5000 рублей, в других городах — от 1000 до 3000 рублей.
В июне для хорошего урожая свёклу важно подкормить. Рассказываем о подходящем удобрении.