В России изменятся правила регистрации автомобилей: что ждать автовладельцам

Госдума во втором и основном чтении одобрила законопроект, исключающий ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства.

Фото: Wikipedia by U.S. Customs and Border Protection is licensed under public domain