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В России изменятся правила регистрации автомобилей: что ждать автовладельцам

Госдума РФ во втором чтении одобрила поправки к закону о регистрации автомобилей

1:47
Авто

Госдума во втором и основном чтении одобрила законопроект, исключающий ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства.

Госдума РФ во втором чтении одобрила поправки к закону о регистрации автомобилей
Фото: Wikipedia by U.S. Customs and Border Protection is licensed under public domain

Депутаты Госдумы утвердили этот законопроект в первом чтении еще в ноябре прошлого года. Он вносит изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации".

Суть поправок заключается в исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для первичной регистрации транспортного средства и для перерегистрации при смене владельца.

Кроме того, документом предлагается разрешить водителям, продавшим автомобиль, сразу снять его с учета в Госавтоинспекции, а не ждать 10 дней после обращения. Это право будет предоставлено в случае, если договор купли-продажи заключался через портал Госуслуг или был заверен нотариусом.

Также поправки предусматривают возможность автовладельцу снять машину с учета в случае ее угона или неправомерного хищения по заявлению. Это позволит избежать необходимости предоставлять информацию о фактическом отсутствии автомобиля в различные инстанции, такие как работодатели или налоговые органы.

Дополнительно расширяется список оснований для отказа в регистрации транспортного средства. ГАИ сможет отказать в регистрации автомобиля, если он был ввезен физическим лицом для личного пользования и перепродан раньше 12 месяцев с момента ввоза, что нарушает правила.

В случае нарушения этого правила, продавец или покупатель обязаны будут доплатить утилизационный сбор до уровня, установленного для лиц, импортирующих автомобили с целью их последующей перепродажи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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