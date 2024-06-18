Покупка китайского авто с пробегом: какие модели могут стать кошмаром

Эксперты рассказали, какие китайские автомобили не стоит покупать на вторичном рынке

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты предостерегают от покупки определённых китайских автомобилей на вторичном рынке России. По данным "Авито Авто", предложение подержанных китайских машин выросло на 72%, а за первые четыре месяца 2024 года россияне купили почти 50 тысяч таких авто, что на 52% больше, чем в 2023 году.

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Лидируют Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. Однако руководитель дилерского направления Fresh Евгений Житнухин и Антон Ганжа из Pango Cars отмечают проблемы с коррозией, отсутствием запчастей и низким качеством материалов в старых моделях.

Эксперты особенно не рекомендуют Chery Amulet 2006-2008 годов, Chery Tiggo до 2012 года и Zotye T600 2016-2018 годов. На рынке также появились бывшие такси и каршеринговые автомобили, что требует тщательной проверки их состояния перед покупкой.