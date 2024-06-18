Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Рязани открыли стрельбу на территории одного из заводов
Deep Sky: в США число экстремальных пожаров выросло в 20 раз
В Россию прибыли 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,26 млн рублей
Правила выращивания и подкормки помидоров
Инфекционист Чепурнов рассказал о риске заражения геморрагической лихорадкой
Астролог Шустина перечислила самые стрессоустойчивые знаки зодиака
Украина вместо "житницы" Евросоюза стала его "выгребной ямой"
Вариофокальная зонная пластинка Френеля может менять фокусировку терагерцевого пучка
Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи
Покупка китайского авто с пробегом: какие модели могут стать кошмаром

Эксперты рассказали, какие китайские автомобили не стоит покупать на вторичном рынке

1:06
Авто

Эксперты предостерегают от покупки определённых китайских автомобилей на вторичном рынке России. По данным "Авито Авто", предложение подержанных китайских машин выросло на 72%, а за первые четыре месяца 2024 года россияне купили почти 50 тысяч таких авто, что на 52% больше, чем в 2023 году.

Эксперты рассказали, какие китайские автомобили не стоит покупать на вторичном рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лидируют Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. Однако руководитель дилерского направления Fresh Евгений Житнухин и Антон Ганжа из Pango Cars отмечают проблемы с коррозией, отсутствием запчастей и низким качеством материалов в старых моделях.

Эксперты особенно не рекомендуют Chery Amulet 2006-2008 годов, Chery Tiggo до 2012 года и Zotye T600 2016-2018 годов. На рынке также появились бывшие такси и каршеринговые автомобили, что требует тщательной проверки их состояния перед покупкой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев Природные афродизиаки действуют качественно и без "побочки" Дмитрий Плотников
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Последние материалы
Вариофокальная зонная пластинка Френеля может менять фокусировку терагерцевого пучка
Эпидемиолог рассказала о технике мытья рук, которую используют врачи
Как подкормить лук в июле: эффективные способы
Как приготовить классический медовик
Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович
Топ-3 самых красивых пород кошек
Генсек Союза профсоюзов России Евгений Куликов: в России забастовки невозможны
Bloomberg: Coca-Cola продолжает получать прибыль в России
Ветеринары ответили, какую пользу приносят домашние питомцы
Врач Гинзбург: при правильном употреблении кофе может продлить жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников