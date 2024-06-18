Покупка китайского авто с пробегом: какие модели могут стать кошмаром

Эксперты предостерегают от покупки определённых китайских автомобилей на вторичном рынке России. По данным "Авито Авто", предложение подержанных китайских машин выросло на 72%, а за первые четыре месяца 2024 года россияне купили почти 50 тысяч таких авто, что на 52% больше, чем в 2023 году.
Лидируют Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. Однако руководитель дилерского направления Fresh Евгений Житнухин и Антон Ганжа из Pango Cars отмечают проблемы с коррозией, отсутствием запчастей и низким качеством материалов в старых моделях.
Эксперты особенно не рекомендуют Chery Amulet 2006-2008 годов, Chery Tiggo до 2012 года и Zotye T600 2016-2018 годов. На рынке также появились бывшие такси и каршеринговые автомобили, что требует тщательной проверки их состояния перед покупкой.
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