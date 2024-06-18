Новая Lada Granta Cross уже в продаже: что изменилось

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Lada Granta Cross возвращается к дилерам после долгого перерыва

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Авто

Универсалы Lada Granta Cross начали поступать к дилерам в России после возобновления производства в начале апреля, сообщает "Автостат".

Lada Granta Cross возвращается к дилерам после долгого перерыва
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

Дилеру Lada в Пскове поступили пять автомобилей версии Comfort в цветах золотисто-коричневый и серебристо-темно-серый. Эти автомобили оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Клиренс увеличен до 198 мм, что на 23 мм выше, чем у других моделей семейства.

Кузов защищен пластиковым обвесом, в базовой комплектации предусмотрены рейлинги на крыше, 15-дюймовые шины размером 195/55, обивка кресел из ткани и экокожи, а водительское кресло имеет регулировку по высоте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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