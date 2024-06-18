Вадим Стрельбицкий: гидроавтомат это лучший выбор для вашего авто

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Гидроавтомат признан самой надежной АКПП: экспертное мнение

0:56
Авто

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Газета.Ru", что среди всех типов автоматических коробок передач наибольшей надежностью обладает гидроавтомат в классической АКПП.

Гидроавтомат признан самой надежной АКПП: экспертное мнение
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Он объяснил, что гидроавтомат обеспечивает плавное переключение передач, что снижает риск износа трансмиссии. Простая конструкция планетарных автоматических коробок передач делает их менее подверженными поломкам. В гидроавтомате также меньше движущихся узлов, что дополнительно уменьшает вероятность износа.

В отличие от "роботов" и вариаторов, гидроавтомат менее требователен к обслуживанию и лучше справляется с нагрузками. "Роботы" могут иметь проблемы с плавностью переключения и долговечностью сцепления, а вариаторы требуют частого обслуживания и не любят повышенные нагрузки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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