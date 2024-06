Вадим Стрельбицкий: гидроавтомат это лучший выбор для вашего авто

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Газета.Ru", что среди всех типов автоматических коробок передач наибольшей надежностью обладает гидроавтомат в классической АКПП.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0