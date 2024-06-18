Вадим Стрельбицкий: гидроавтомат это лучший выбор для вашего авто

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Газета.Ru", что среди всех типов автоматических коробок передач наибольшей надежностью обладает гидроавтомат в классической АКПП.
Он объяснил, что гидроавтомат обеспечивает плавное переключение передач, что снижает риск износа трансмиссии. Простая конструкция планетарных автоматических коробок передач делает их менее подверженными поломкам. В гидроавтомате также меньше движущихся узлов, что дополнительно уменьшает вероятность износа.
В отличие от "роботов" и вариаторов, гидроавтомат менее требователен к обслуживанию и лучше справляется с нагрузками. "Роботы" могут иметь проблемы с плавностью переключения и долговечностью сцепления, а вариаторы требуют частого обслуживания и не любят повышенные нагрузки.
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