Россия теряет позиции на европейском авторынке

Автомобильный рынок России в мае замедлил темпы роста и опустился на пятое место в Европе. По данным агентства "АВТОСТАТ", в Германии было реализовано 236 425 машин (-4,3%), сохранив за собой лидерство.
Великобритания заняла второе место с результатом 147 678 проданных автомобилей (+1,7%), а Франция — третье с 141 298 машинами (-2,9%). Италия оказалась на четвертом месте с 139 581 проданным автомобилем (-6,6%).
Россия заняла пятую позицию, продав 127 178 автомобилей (+76,2%). Несмотря на значительный рост продаж в России, общие темпы увеличения рынка снизились, что отразилось на позиции страны в европейском рейтинге.
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