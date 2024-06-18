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Россия теряет позиции на европейском авторынке

Российский автомобильный рынок опустился на пятое место в Европе в мае

1:04
Авто

Автомобильный рынок России в мае замедлил темпы роста и опустился на пятое место в Европе. По данным агентства "АВТОСТАТ", в Германии было реализовано 236 425 машин (-4,3%), сохранив за собой лидерство.

Российский автомобильный рынок опустился на пятое место в Европе в мае
Фото: flickr.com by Sicnag is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Великобритания заняла второе место с результатом 147 678 проданных автомобилей (+1,7%), а Франция — третье с 141 298 машинами (-2,9%). Италия оказалась на четвертом месте с 139 581 проданным автомобилем (-6,6%).

Россия заняла пятую позицию, продав 127 178 автомобилей (+76,2%). Несмотря на значительный рост продаж в России, общие темпы увеличения рынка снизились, что отразилось на позиции страны в европейском рейтинге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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