Россия теряет позиции на европейском авторынке

Российский автомобильный рынок опустился на пятое место в Европе в мае

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильный рынок России в мае замедлил темпы роста и опустился на пятое место в Европе. По данным агентства "АВТОСТАТ", в Германии было реализовано 236 425 машин (-4,3%), сохранив за собой лидерство.

Фото: flickr.com by Sicnag is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Великобритания заняла второе место с результатом 147 678 проданных автомобилей (+1,7%), а Франция — третье с 141 298 машинами (-2,9%). Италия оказалась на четвертом месте с 139 581 проданным автомобилем (-6,6%).

Россия заняла пятую позицию, продав 127 178 автомобилей (+76,2%). Несмотря на значительный рост продаж в России, общие темпы увеличения рынка снизились, что отразилось на позиции страны в европейском рейтинге.