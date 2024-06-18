Китайские авто бьют рекорды: какие модели стали лидерами продаж в мае 2024 года

Продажи китайских автомобилей в России демонстрируют значительный рост в мае

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Эксперты банка "Открытие" проанализировали динамику продаж китайских автомобилей в России, выявив значительный рост в мае 2024 года, несмотря на общее падение рынка.

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Примерно две сотни китайских моделей продемонстрировали снижение продаж, однако более двадцати моделей показали значительное увеличение. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировал кроссовер Changan CS95 с увеличением на 257%, а также DFM Aeolus Shine Max, продажи которого выросли на 171%. Другие модели, такие как Changan CS55, FAW Bestune T77 и Chery Tiggo 7Pro Max, также показали положительную динамику.

Продажи бизнес-седана Hongqi H5 увеличились на 78% благодаря активному маркетингу. Ряд новинок от Geely, включая Okavango и Atlas, и модели JAC J7 также показали двузначный рост. Уровень узнаваемости китайских брендов в России остается низким, за исключением давно присутствующих на рынке марок. Тем не менее, перераспределение клиентов между моделями продолжается, и в июне ожидается дальнейший рост продаж некоторых моделей.