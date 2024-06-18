Не тратьте деньги зря: узнайте лучшие авто за 500 тысяч рублей, которые не подведут

ТОП-5 самых надежных авто за 500 тысяч рублей по версии экспертов

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В условиях роста цен на новые автомобили многие покупатели переходят на вторичный рынок. Валерий Антюфьев, руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг", в интервью "Российской газете" назвал ТОП-5 самых надежных легковых автомобилей за 500 тысяч рублей.

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В список вошли Ford Focus, Kia Rio, Skoda Octavia, Mitsubishi Lancer и Renault Logan. Ford Focus выделяется выносливым мотором и экономичным обслуживанием, Kia Rio — надежностью и ремонтопригодностью, Skoda Octavia — износоустойчивым двигателем и стойкостью подвески, Mitsubishi Lancer — долговечностью и надежной конструкцией, а Renault Logan — долговечным двигателем и простой конструкцией.

Однако каждая модель имеет и свои недостатки, которые следует учитывать при покупке.