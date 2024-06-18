Цены на подержанные авто взлетели: сколько стоит ваша машина сейчас

Согласно оценкам сервиса "Авто.ру", средняя цена автомобиля с пробегом на российском рынке в мае текущего года составила 1,7 млн рублей. Это на 9,9% больше, чем в мае прошлого года, и на 8,3% меньше, чем в январе текущего года.
Аналитики отмечают, что на рост средней стоимости повлияло увеличение объема предложения на рынке. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Авто.ру". Представитель сервиса Георгий Голубев подчеркнул, что увеличение предложения в сегменте оказывает значительное влияние на ценовую динамику.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.