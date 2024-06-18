Цены на подержанные авто взлетели: сколько стоит ваша машина сейчас

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Средняя стоимость авто с пробегом в России выросла на 9,9% за год

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Авто

Согласно оценкам сервиса "Авто.ру", средняя цена автомобиля с пробегом на российском рынке в мае текущего года составила 1,7 млн рублей. Это на 9,9% больше, чем в мае прошлого года, и на 8,3% меньше, чем в январе текущего года.

Средняя стоимость авто с пробегом в России выросла на 9,9% за год
Фото: commons.wikimedia.org by Динкун Чен is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Аналитики отмечают, что на рост средней стоимости повлияло увеличение объема предложения на рынке. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Авто.ру". Представитель сервиса Георгий Голубев подчеркнул, что увеличение предложения в сегменте оказывает значительное влияние на ценовую динамику.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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