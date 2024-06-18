После ливней в Москве: как распознать автомобиль-"утопленник" на вторичном рынке

Наводнения приведут к наплыву "утопленников" на вторичный рынок автомобилей

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Недавние наводнения в ряде регионов России и обильные ливни в Москве привели к повреждению множества автомобилей, которые могут появиться на вторичном рынке как "утопленники".

Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

При покупке подержанных машин необходимо быть особенно внимательным. Эксперты советуют проверять автомобиль на наличие признаков воздействия воды: запах сырости, коррозия, пятна на отражателях фар, шумы в генераторе и гидроусилителе, а также неисправное электрооборудование.

Если обнаружены ржавчина или неисправности, это может указывать на машину, пострадавшую в наводнении.