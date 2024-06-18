После ливней в Москве: как распознать автомобиль-"утопленник" на вторичном рынке

Недавние наводнения в ряде регионов России и обильные ливни в Москве привели к повреждению множества автомобилей, которые могут появиться на вторичном рынке как "утопленники".
При покупке подержанных машин необходимо быть особенно внимательным. Эксперты советуют проверять автомобиль на наличие признаков воздействия воды: запах сырости, коррозия, пятна на отражателях фар, шумы в генераторе и гидроусилителе, а также неисправное электрооборудование.
Если обнаружены ржавчина или неисправности, это может указывать на машину, пострадавшую в наводнении.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.