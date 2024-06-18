Названа стоимость ремонта Haval Jolion после ДТП

Стоимость ремонта Haval Jolion после аварии: 207 тысяч рублей за основные запчасти

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Эксперты Fit Service предоставили данные о стоимости запчастей для восстановительного ремонта китайского кроссовера Haval Jolion. Набор основных деталей, пострадавших в аварии, включая капот, бамперы и лобовое стекло, обойдется в 207 150 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Самая дорогая запчасть — оригинальное лобовое стекло, стоимостью 55 700 рублей. В перечень деталей для ремонта также входят передний и задний бамперы, решетка радиатора, переднее крыло, фара.

Для обслуживания Haval Jolion можно приобрести АКБ за 7 500 рублей, тормозные колодки и диски, рулевые элементы и ступицы, стоимость которых варьируется от 460 до 5 900 рублей.