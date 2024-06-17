Крах китайских авто в России? Эксперт развеял мифы

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Спрос на китайские автомобили в России остается стабильным

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Авто

Данные о резком падении спроса на китайские автомобили в России не соответствуют действительности, хотя наблюдается определенное охлаждение, сообщил аналитик Дмитрий Плеханов агентству "Прайм".

Спрос на китайские автомобили в России остается стабильным
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

В конце прошлого года доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 60%, а к апрелю снизилась до 55%. Однако китайские авто продолжают доминировать на рынке, поддерживаемые стабильными поставками и ростом экспорта из Китая.

Основные надежды возлагаются на развитие совместных производств с Китаем и локализацию автокомпонентов. В противном случае, продажи новых автомобилей могут снизиться из-за опережающего роста цен и удовлетворения отложенного спроса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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