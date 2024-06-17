Данные о резком падении спроса на китайские автомобили в России не соответствуют действительности, хотя наблюдается определенное охлаждение, сообщил аналитик Дмитрий Плеханов агентству "Прайм".
В конце прошлого года доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 60%, а к апрелю снизилась до 55%. Однако китайские авто продолжают доминировать на рынке, поддерживаемые стабильными поставками и ростом экспорта из Китая.
Основные надежды возлагаются на развитие совместных производств с Китаем и локализацию автокомпонентов. В противном случае, продажи новых автомобилей могут снизиться из-за опережающего роста цен и удовлетворения отложенного спроса.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.