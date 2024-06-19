Названа цена ремонта кроссовера Haval Jolion после ДТП

Ремонт Haval Jolion после ДТП будет стоить 207 тыс.150 рублей

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В перечне запчастей для ремонта после аварии Haval Jolion оказались только основные детали, которые чаще всего повреждаются при столкновениях: например, капот и бамперы.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Стоимость комплекта запчастей для восстановительного ремонта после ДТП для китайского кроссовера Haval Jolion составляет 207 150 рублей. Наиболее дорогая запчасть — это оригинальное лобовое стекло, которое стоит 55 700 рублей. Такие данные предоставили эксперты Fit Service изданию Autonews.ru.

Полный перечень необходимых для восстановления кроссовера Haval Jolion запчастей включает:

передний бампер;

задний бампер;

решетку радиатора;

переднее крыло;

лобовое стекло;

капот;

фару.

Также эксперты предоставили информацию о стоимости запчастей, наиболее часто используемых при ремонте и обслуживании кроссовера Haval Jolion.

АКБ можно приобрести за 7 500 рублей, передние тормозные колодки — за 800 рублей, задние тормозные колодки — за 460 рублей, тормозные диски — за 4 400 рублей, рулевой наконечник — за 5 900 рублей, рулевую тягу — за 1 600 рублей, переднюю ступицу — за 4 300 рублей, а заднюю — за 5 200 рублей. Стоимость тяги стабилизатора для данной модели составляет 1 050 рублей.