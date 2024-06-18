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Даже сейчас они лучшие: десятка самых технологичных двигателей, заслуживших признание

Названы ТОП-10 двигателей, которые становились лучшими хотя бы один раз

3:53
Авто

Разработка новых двигательных технологий является важнейшей задачей для автопроизводителей, так как качество силовой установки может значительно улучшить или подорвать репутацию компании.

Названы ТОП-10 двигателей, которые становились лучшими хотя бы один раз
Фото: Own work by Cllackr is licensed under public domain

Некоторые двигатели выделяются благодаря своим инновациям в автомобильной промышленности, другие становятся знаменитыми благодаря успехам в автоспорте, а третьи просто надежно служат, обеспечивая миллионы поездок и семейных путешествий по всему миру.

Награды, такие как "10 лучших двигателей по версии Ward" и "Международный двигатель года", предназначены для признания лучших двигателей автомобильного рынка за конкретный год, основываясь на множестве критериев.

Чтобы двигатель попал в престижный список, он оценивается по таким параметрам, как мощность, крутящий момент, уровни шума, вибрации и жесткости (NVH), а также техническая актуальность. Ранее в конкурсах существовал лимит стоимости ($50 000 при запуске конкурса в 1995 году, позже поднятый до $65 000), чтобы подчеркнуть доступность двигателей для обычных потребителей, но эта практика была отменена в 2021 году.

Международный конкурс "Двигатель года" использует аналогичные критерии, оценивая управляемость, производительность, передачу мощности, экономичность, шум и плавность работы.

Топ-10 двигателей, попавших хотя бы в один рейтинг:

  1. Ferrari F154 (3.9 литра) — V8 с двойным турбонаддувом, впервые представленный в 2013 году. Устанавливается на модели Ferrari Portofino M, Roma, SF90 и некоторые Maserati.
  2. BMW B58 — 3.0-литровый турбированный рядный двигатель, наследник N55, с улучшенными характеристиками, такими как увеличенное давление наддува и степень сжатия.
  3. BMW B38 (1.5-литровая версия) — трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, разработанный для замены четырехцилиндровых двигателей Prince, используемый в гибридном спортивном купе i8, Mini Hatch и BMW 1 Series.
  4. Ford 1.0-литровый EcoBoost — трехцилиндровый агрегат, выпускающийся с 2012 года и используемый в популярных моделях Ford.
  5. Porsche MA1.22 — 2.7-литровая оппозитная силовая установка, признанная за технологические инновации, улучшающие ее эффективность.
  6. BMW N55 — предшественник B58, первый рядный шестицилиндровый двигатель BMW с двойным турбокомпрессором.
  7. BMW N20 (2.0 литра) — турбированный четырехцилиндровый двигатель, заменивший старшие модели N52/N53, с технологиями для улучшения экономичности и экологичности.
  8. BMW Prince (1.6-литровый турбированный) — разработанный совместно с PSA Group, использовался в моделях Mini, Peugeot и Citroen.
  9. GM EcoFlex (1.4 литра) — часть третьего поколения двигателей EcoTec/"Family 0" от GM, направленный на максимальную экономию топлива.
  10. Audi EA888 (2.0 литра) — турбированный рядный четырехцилиндровый двигатель, выпускающийся с 2008 года, использовался в моделях Audi и Volkswagen, с технологией TFSI для улучшенного распределения топлива и повышения мощности.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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