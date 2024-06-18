Автовладельцы начали ставить второй минусовой провод на АКБ: вот, зачем они это делают

Как избежать проблем с аккумулятором: простой трюк опытных водителей

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Многие автолюбители уверены, что современные автомобильные электрические системы не требуют доработок. Однако производители автомобилей сейчас стремятся экономить на всем, что приводит к снижению срока службы аккумуляторов. Эксперты объяснили, почему опытные водители добавляют дополнительный провод на минусовую клемму аккумулятора.

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Современные аккумуляторы обычно работают до 5 лет. Но в некоторых случаях срок службы ограничивается одним годом, и они выходят из строя уже после первой зимы. Это особенно актуально, если машина используется редко, а к аккумулятору подключены устройства с высоким потреблением энергии, что снижает его емкость.

В старых автомобилях сопротивление проводов может быть высоким, что приводит к меньшей передаче энергии. Современные производители стремятся экономить, уменьшая сечение проводов, что повышает их сопротивление. Для разработчиков важно, чтобы провод обеспечивал достаточную передачу энергии в средних климатических условиях, но в России климат более суровый.

Поэтому при низких температурах энергии, передаваемой через тонкие провода, может не хватать для работы устройств.

Некоторые автовладельцы начали устанавливать дополнительный провод на минусовую клемму и соответствующий болт на двигателе. Это позволяет генератору быстрее заряжать аккумулятор, так как сопротивление становится меньше, и двигатель легко запускается даже в сильные морозы.