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Продажи нового внедорожника Haval H6 четвёртого поколения стартуют 19 июня

Стартуют продажи обновлённого внедорожника Haval H6 стоимостью 1,1 млн рублей

2:21
Авто

Компания Haval представила компактный внедорожник четвертого поколения Haval H6, дебют которого на рынке запланирован на 19 июня. Первые продажи уже начались, и аналитики автомобильного рынка прогнозируют, что стоимость новинки будет варьироваться от 12,4 до 19,3 тысячи долларов.

Стартуют продажи обновлённого внедорожника Haval H6 стоимостью 1,1 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Построенный на современной платформе Lemon, разработанной Great Wall Motor, новый Haval H6 отличается увеличенными размерами по сравнению с предыдущей версией. Его длина выросла на 50 мм и теперь составляет 4703 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1730 мм, а колесная база — 2738 мм.

Модель 2024 года Haval H6 получила значительные обновления в дизайне экстерьера, включая новую переднюю часть с характерной матричной радиаторной решеткой, напоминающей чешую.

Линейка двигателей включает варианты мощностью 135 кВт (181 л.с.) и 175 кВт (235 л.с.), доступные как в переднеприводной, так и в полноприводной конфигурациях. В ближайшее время также планируется выпуск гибридной версии.

Внутреннее пространство Haval H6 сочетает традиционную компоновку с современными технологическими инновациями. Салон оснащен 10,25-дюймовой приборной панелью и 14,6-дюймовым центральным сенсорным экраном с новыми технологиями пользовательского интерфейса.

Также стоит отметить функции беспроводной зарядки, передовые системы помощи водителю, подогрев сидений и двухзонный климат-контроль.

Кроме того, H6 отличается значительным объемом грузового пространства. В стандартном состоянии он составляет 560 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1485 литров, что значительно превосходит объем у большинства конкурентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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