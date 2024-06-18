Продажи нового внедорожника Haval H6 четвёртого поколения стартуют 19 июня

Компания Haval представила компактный внедорожник четвертого поколения Haval H6, дебют которого на рынке запланирован на 19 июня. Первые продажи уже начались, и аналитики автомобильного рынка прогнозируют, что стоимость новинки будет варьироваться от 12,4 до 19,3 тысячи долларов.
Построенный на современной платформе Lemon, разработанной Great Wall Motor, новый Haval H6 отличается увеличенными размерами по сравнению с предыдущей версией. Его длина выросла на 50 мм и теперь составляет 4703 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1730 мм, а колесная база — 2738 мм.
Модель 2024 года Haval H6 получила значительные обновления в дизайне экстерьера, включая новую переднюю часть с характерной матричной радиаторной решеткой, напоминающей чешую.
Линейка двигателей включает варианты мощностью 135 кВт (181 л.с.) и 175 кВт (235 л.с.), доступные как в переднеприводной, так и в полноприводной конфигурациях. В ближайшее время также планируется выпуск гибридной версии.
Внутреннее пространство Haval H6 сочетает традиционную компоновку с современными технологическими инновациями. Салон оснащен 10,25-дюймовой приборной панелью и 14,6-дюймовым центральным сенсорным экраном с новыми технологиями пользовательского интерфейса.
Также стоит отметить функции беспроводной зарядки, передовые системы помощи водителю, подогрев сидений и двухзонный климат-контроль.
Кроме того, H6 отличается значительным объемом грузового пространства. В стандартном состоянии он составляет 560 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1485 литров, что значительно превосходит объем у большинства конкурентов.
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