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С больной спиной нельзя за руль — объясняем почему и рассказываем, что делать

Водителям назвали причины боли в спине, способы профилактики и лечения

2:40
Авто

Лечебная физкультура, плавание и массаж являются эффективными мерами профилактики болей в спине у водителей. Однако при регулярных болевых ощущениях рекомендуется обращаться за помощью к врачам. Об этом сообщил врач-ортопед и вертебролог Сергей Макаров.

Водителям назвали причины боли в спине, способы профилактики и лечения
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Спина может болеть по разным причинам, но одной из наиболее частых является заболевание опорно-двигательного аппарата. В таких случаях необходимо лечение у специалистов, использование специальных корсетов и медицинский массаж. Также причиной болей может быть неправильная посадка за рулем. Например, полулежачая позиция не только вредна для спины, но и небезопасна при вождении.

Оптимальное положение за рулём включает ровную спину, ноги под небольшим углом и отсутствие натяжения при дотягивании до руля.

Это помогает избежать дискомфорта в спине после долгой поездки. Важным фактором является и эргономика кресла в автомобиле, поэтому при его покупке следует обращать внимание на этот аспект, так как от него зависит комфорт и безопасность водителя.

При длительных поездках рекомендуется делать регулярные остановки для разминки, потягивания и отдыха. Установка специального ортопедического кресла в автомобиле может значительно снизить риск возникновения болей в спине. Хотя переустановка кресла требует затрат, это стоит того, чтобы поддерживать здоровье спины.

Современные автомобили часто оснащены функцией массажа, которой стоит пользоваться, так как даже небольшая разминка может помочь избежать болей.

По словам врача Сергея Макарова, водители, особенно профессиональные, подвержены высокому риску возникновения болей в спине.

Он объясняет: "Человек едет в одной позе, не меняет её, не разминается и не делает гимнастику. Это приводит к затеканию мышц, нарушению обмена суставной жидкости и, как следствие, болям в спине", — объясняет он.

Если боль в спине не проходит даже после применения обезболивающих препаратов, необходимо обратиться к врачу, так как самолечение может быть опасным. В профилактических целях рекомендуется выходить из машины и разминаться каждые полчаса, а молодым водителям — раз в 1,5-2 часа.

Легкие упражнения из комплекса ЛФК в течение 10 минут, плавание в бассейне и курс массажа два раза в год также способствуют профилактике болей в спине, заключил Макаров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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