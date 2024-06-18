Hyundai Santa Fe вернулся на рынок РФ: секретные цены и комплектации

Hyundai Santa Fe вернулся на рынок РФ: раскрыты цены

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В России стали доступны внедорожники Hyundai Santa Fe 2024 года, представляющие пятое поколение модели. Покупатели могут выбирать между версиями с турбированными и атмосферными двигателями, при этом разница в цене между ними незначительна. Уже известны цены и комплектации автомобилей, а также города, в которых они доступны для покупки.

Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

Так, дилеры в Москве предлагают два варианта. Один из них оснащен атмосферным двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 194 лошадиные силы, работающим с роботизированной коробкой передач. Цена этого автомобиля составляет 6,8 миллиона рублей.

Другой вариант имеет такой же объем двигателя, но с турбонаддувом, развивающим мощность 281 лошадиную силу, и автоматическую трансмиссию. Обе модели оборудованы полным приводом, при этом второй вариант стоит всего на 100 тысяч рублей дороже.

Оба автомобиля имеют богатую комплектацию, включающую климат-контроль, круиз-контроль, полный набор подушек безопасности. Сиденья обиты кожей, а в салоне установлены два экрана по 12,3 дюйма. Все эти опции доступны уже в базовых комплектациях модели.