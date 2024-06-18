Будьте бдительны: эксперт расссказл, что сделать, чтобы не попасть на штраф предыдущего водителя каршеринга

Юрист Славнов: фото помогут доказать невиновность в случае проблем с каршерингом

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Фотографирование автомобиля до начала и после окончания поездки при использовании каршеринга необходимо, чтобы исключить вероятность получения наказания за нарушения, совершённые другими пользователями, заявил автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов.

Фото: Макар Горшенин/ Pravda.ru

Фотографии помогут доказать, что автомобиль был получен с определёнными повреждениями и в таком же состоянии был возвращен.

В случае возникновения проблем, юрист советует воспользоваться доступными средствами для защиты своих прав. Например, можно проверить записи с камер видеонаблюдения и запросить экспертизу для определения времени нанесения повреждений.

Это позволит водителю опровергнуть необоснованные обвинения.