Не ешьте это ни в коем случае: водителям рассказали, что опасно есть за рулём в жару

Врач Саволюк составила список продуктов, которые опасно есть водителям в жару

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Лето — это пора отпусков, поездок и долгих автомобильных путешествий. Однако жара может серьёзно испытать наш организм, особенно если вы находитесь за рулем.

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Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк подчеркивает, что определённые продукты могут негативно влиять на состояние водителях в жаркую погоду, увеличивая риск перегрева и снижая концентрацию внимания.

Продукты с высоким содержанием белка

Мясо, курица, яйца, рыба — эти богатые белком продукты в жару могут перегрузить организм. Печень, перерабатывающая белок, усиленно работает и выделяет тепло, что может привести к перегреву.

Сладости

Сахар, содержащийся в сладостях, повышает уровень кислотности в организме, вызывая усталость и вялость.

Пломбир

Мороженое кажется привлекательным в жару, но пломбир обычно содержит много жира и сахара, что негативно сказывается на организме в таких условиях.

В жаркую погоду эксперт советует отдавать предпочтение растительной пище (овощи и фрукты) и молочным продуктам (кефир и натуральный йогурт).

Также рекомендуется употреблять холодные супы, такие как окрошка, свекольник, холодный борщ — эти блюда освежают и полезны для обеда за рулем.