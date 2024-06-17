Не ешьте это ни в коем случае: водителям рассказали, что опасно есть за рулём в жару

Лето — это пора отпусков, поездок и долгих автомобильных путешествий. Однако жара может серьёзно испытать наш организм, особенно если вы находитесь за рулем.
Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк подчеркивает, что определённые продукты могут негативно влиять на состояние водителях в жаркую погоду, увеличивая риск перегрева и снижая концентрацию внимания.
Мясо, курица, яйца, рыба — эти богатые белком продукты в жару могут перегрузить организм. Печень, перерабатывающая белок, усиленно работает и выделяет тепло, что может привести к перегреву.
Сахар, содержащийся в сладостях, повышает уровень кислотности в организме, вызывая усталость и вялость.
Мороженое кажется привлекательным в жару, но пломбир обычно содержит много жира и сахара, что негативно сказывается на организме в таких условиях.
В жаркую погоду эксперт советует отдавать предпочтение растительной пище (овощи и фрукты) и молочным продуктам (кефир и натуральный йогурт).
Также рекомендуется употреблять холодные супы, такие как окрошка, свекольник, холодный борщ — эти блюда освежают и полезны для обеда за рулем.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.