Назван важный секрет автоматической коробки передач, о котором знают не все водители

Автоэксперт Васильев сообщил о роли нейтрали в автоматической коробке передач

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Нейтральный режим в автоматической трансмиссии служит своеобразным предохранителем, предотвращающим случайные переключения передач. Это особенно важно при переходе между режимами Drive и Reverse, как отметил автоэксперт Егор Васильев агентству "Прайм".

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

"Коробка передач должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом", — пояснил Егор Васильев.

В традиционных автоматических трансмиссиях роль предохранителя выполняет механическая защита, предотвращающая повреждение трансмиссии в случае ошибочных действий водителя. В более современных коробках с режимом управления Shift by Wire переключиться без нейтрального режима невозможно, добавил эксперт.

Кроме того, нейтральный режим используется при буксировке автомобиля. Эксперт подчеркнул важность предварительного изучения инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, так как для некоторых моделей может быть ограничена скорость буксировки на нейтральной передаче.

В механической трансмиссии нейтральный режим можно использовать для движения "накатом" с работающим двигателем. Это полезно, когда в баке остается очень мало топлива, и нужно дотянуть до заправки, отметил специалист.