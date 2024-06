Назван важный секрет автоматической коробки передач, о котором знают не все водители

Your browser does not support the audio element.

Нейтральный режим в автоматической трансмиссии служит своеобразным предохранителем, предотвращающим случайные переключения передач. Это особенно важно при переходе между режимами Drive и Reverse, как отметил автоэксперт Егор Васильев агентству "Прайм".

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0