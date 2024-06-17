Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин вышел к народу: он приветствовал жителей Якутска
Соус из жареной цветной капусты и грецких орехов: к закуске
Открытие девятой планеты в Солнечной системе может состояться скоро
Почему стоит подкормить овощи гиббереллином?
Певец Егор Крид подарил отцу автомобиль за 15 миллионов рублей
Стало известно, кто из кошек и собак любит вас больше
Врач Прощаев: залог здоровой старости в постоянном обучении
Пенсия в 2024: средняя зарплата и требуемый стаж
Врач Беляева: антидепрессанты необходимо сочетать со здоровым образом жизни
Назван важный секрет автоматической коробки передач, о котором знают не все водители

Автоэксперт Васильев сообщил о роли нейтрали в автоматической коробке передач

1:17
Авто

Нейтральный режим в автоматической трансмиссии служит своеобразным предохранителем, предотвращающим случайные переключения передач. Это особенно важно при переходе между режимами Drive и Reverse, как отметил автоэксперт Егор Васильев агентству "Прайм".

Автоэксперт Васильев сообщил о роли нейтрали в автоматической коробке передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

"Коробка передач должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом", — пояснил Егор Васильев.

В традиционных автоматических трансмиссиях роль предохранителя выполняет механическая защита, предотвращающая повреждение трансмиссии в случае ошибочных действий водителя. В более современных коробках с режимом управления Shift by Wire переключиться без нейтрального режима невозможно, добавил эксперт.

Кроме того, нейтральный режим используется при буксировке автомобиля. Эксперт подчеркнул важность предварительного изучения инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, так как для некоторых моделей может быть ограничена скорость буксировки на нейтральной передаче.

В механической трансмиссии нейтральный режим можно использовать для движения "накатом" с работающим двигателем. Это полезно, когда в баке остается очень мало топлива, и нужно дотянуть до заправки, отметил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Последние материалы
Зеленский слишком много знает о делах США на Украине
Центробанки скупают золото, несмотря на исторические рекорды цен на него
Плодовод Ольга Ефремова: пакетированный сок — это ужас и кошмар
Ароматный пирог из кукурузной муки: простой рецепт
Эксперты назвали плюсы и минусы сна с домашними животными
Украинским F-16 придётся летать низко, чтобы выжить, а это мешает их ракетам
Можно ли кошкам давать рыбу?
Певица Наталья Штурм заявила, что она до сих пор девственница
Анджелина Джоли способна признавать красоту других женщин
Как избавиться от тли на огороде: лучшие методы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников