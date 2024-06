Никогда не переключайте АКПП на "нейтралку" на остановках — это бесполезно

Your browser does not support the audio element.

Автоэксперт Егор Васильев объяснил, что нейтральная передача служит предохранителем от случайных переключений, особенно между режимами Drive и Rear в автоматических трансмиссиях.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0