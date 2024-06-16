Никогда не переключайте АКПП на "нейтралку" на остановках — это бесполезно

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Нейтральная передача защищает от случайных переключений и важна для буксировки

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Авто

Автоэксперт Егор Васильев объяснил, что нейтральная передача служит предохранителем от случайных переключений, особенно между режимами Drive и Rear в автоматических трансмиссиях.

Нейтральная передача защищает от случайных переключений и важна для буксировки
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Современные коробки передач с управлением Shift by Wire предотвращают переключение, минуя "нейтраль". Нейтральная передача также используется для буксировки, но перед этим нужно изучить руководство по эксплуатации автомобиля.

На нейтральной передаче КПП отключается от колес, позволяя им свободно катиться, но часто использовать этот режим не рекомендуется, особенно на АКПП, где "нейтраль" пригодна только для коротких буксировок и аварийных случаев.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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