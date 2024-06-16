Смертельные ошибки в жару: что нужно знать перед поездкой

3 частые ошибки водителей в жаркие дни: не делайте так

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Чтобы поездки не превратились в мучение, необходимо принимать множество мер. Однако некоторые ошибки могут ухудшить ситуацию и даже привести к трагедии.

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Спешка с включением кондиционера

Многие водители слишком рано включают кондиционер. Понятно, что в жаркие дни хочется как можно быстрее охладить воздух в салоне автомобиля.

Однако сначала лучше просто проветрить машину. Если сразу включить кондиционер, это может увеличить нагрузку на двигатель.

Недостаток потребления воды

Перед долгой поездкой нужно убедиться, что в машине есть запас питьевой воды. Если долго не пить жидкость в жару, это может привести к потере концентрации и ухудшению самочувствия. Для водителя такое состояние особенно опасно.

Оставление детей и животных в машине

Иногда не хочется брать в магазин ребёнка, собаку или кота. Однако оставлять детей или животных в автомобиле в жару крайне опасно. Это серьёзная ошибка, которая может иметь трагические последствия.