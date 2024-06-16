Чтобы поездки не превратились в мучение, необходимо принимать множество мер. Однако некоторые ошибки могут ухудшить ситуацию и даже привести к трагедии.
Спешка с включением кондиционера
Многие водители слишком рано включают кондиционер. Понятно, что в жаркие дни хочется как можно быстрее охладить воздух в салоне автомобиля.
Однако сначала лучше просто проветрить машину. Если сразу включить кондиционер, это может увеличить нагрузку на двигатель.
Недостаток потребления воды
Перед долгой поездкой нужно убедиться, что в машине есть запас питьевой воды. Если долго не пить жидкость в жару, это может привести к потере концентрации и ухудшению самочувствия. Для водителя такое состояние особенно опасно.
Оставление детей и животных в машине
Иногда не хочется брать в магазин ребёнка, собаку или кота. Однако оставлять детей или животных в автомобиле в жару крайне опасно. Это серьёзная ошибка, которая может иметь трагические последствия.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.