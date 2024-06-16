Возможно мошенничество: юрист указал на риски при упрощённой схеме оформления ДТП

Юрист Русяев объяснил, что будет после увеличения лимита выплат по европротоколу

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Упрощённая схема оформления ДТП не предусматривает независимую оценку всех обстоятельств происшествия, что может использоваться недобросовестными водителями. Такого мнения придерживается юрист Илья Русяев.

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Согласно упрощённой схеме оформления ДТП — европротоколу, участники аварии могут самостоятельно зафиксировать обстоятельства происшествия без участия инспектора ГАИ и обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Одним из условий является ограничение суммы ущерба, которая не должна превышать установленный лимит.

Повышение лимита до 200 тысяч рублей расширит сферу применения упрощённой схемы оформления ДТП. Это снизит нагрузку на ГАИ, так как инспекторам не придётся выезжать на мелкие аварии с незначительным ущербом, отметил Русяев.

"Однако увеличение лимита страховых выплат может спровоцировать рост мошенничества со стороны недобросовестных водителей, стремящихся получить необоснованные выплаты от страховых компаний. При упрощённой схеме оформления ДТП отсутствует независимая оценка обстоятельств происшествия, что создаёт возможности для злоупотреблений", — объяснил юрист.

Чтобы снизить риск мошенничества, страховщикам необходимо усилить меры контроля и проверки заявленных случаев ДТП, зарегистрированных по упрощённой схеме. Это может привести к дополнительным расходам и росту тарифов для автовладельцев.

Также увеличение лимита может косвенно повлиять на стиль вождения некоторых водителей, которые, стремясь получить более высокие суммы возмещения, могут быть менее осторожными на дороге, предупреждает юрист.

В целом, инициатива повышения лимита страховых выплат по европротоколу направлена на оптимизацию процесса урегулирования мелких аварий. Однако в ходе её реализации необходимо предотвратить возможное мошенничество и обязать страховщиков и регулирующие органы контролировать процесс, подытожил Русяев.