Не путайте: как детонация и LSPI могут разрушить ваш двигатель

Детонация и LSPI (низкоскоростное предварительное зажигание) часто путают, но это разные явления с разрушительными последствиями для двигателя. Детонация возникает после штатного момента зажигания из-за низкооктанового топлива, перегрева или неправильных настроек.
LSPI происходит до искрового разряда на исправных моторах с непосредственным впрыском, часто при небольших нагрузках и нормальном топливе. LSPI вызвано самовоспламенением смеси топлива и масла при взаимодействии с горячими частицами.
Для борьбы с детонацией требуется качественное топливо и правильные настройки, а для LSPI — специальные моторные масла API SN PLUS или API SP. Моющие бензины не влияют на детонацию, а переход на АИ-98 часто маркетинговый ход.
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