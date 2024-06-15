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Не путайте: как детонация и LSPI могут разрушить ваш двигатель

Детонация и LSPI: в чем разница и как избежать проблем с двигателем?

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Авто

Детонация и LSPI (низкоскоростное предварительное зажигание) часто путают, но это разные явления с разрушительными последствиями для двигателя. Детонация возникает после штатного момента зажигания из-за низкооктанового топлива, перегрева или неправильных настроек.

Детонация и LSPI: в чем разница и как избежать проблем с двигателем?
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

LSPI происходит до искрового разряда на исправных моторах с непосредственным впрыском, часто при небольших нагрузках и нормальном топливе. LSPI вызвано самовоспламенением смеси топлива и масла при взаимодействии с горячими частицами.

Для борьбы с детонацией требуется качественное топливо и правильные настройки, а для LSPI — специальные моторные масла API SN PLUS или API SP. Моющие бензины не влияют на детонацию, а переход на АИ-98 часто маркетинговый ход.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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