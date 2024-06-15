Игнорируете "check engine"? Вы рискуете разрушить двигатель

Что делать, если загорелся "check engine": советы экспертов

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Сигнальная лампа "check engine" загорается при обнаружении неисправностей в двигателе или технических системах автомобиля. Многие водители игнорируют этот сигнал, что может привести к серьезным проблемам.

Фото: Own work by Wikiuser100000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

При горящей лампе блок управления двигателем использует аварийные настройки, что увеличивает расход топлива, снижает экологичность выхлопа и может повредить каталитический нейтрализатор.

Основные причины включения лампы — неправильная топливная смесь, проблемы с датчиком кислорода или серьезные механические неисправности, такие как выход из строя катушек зажигания или попадание антифриза в камеры сгорания. При любых признаках проблем с двигателем рекомендуется срочно обратиться в автосервис для диагностики и ремонта.