Ваш двигатель под угрозой: когда срочно менять ремень ГРМ

Ремень ГРМ отвечает за синхронную работу распределительного и коленчатого валов двигателя, что обеспечивает точное совпадение рабочих тактов мотора. Сроки замены ремня строго регламентированы в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Обрыв ремня может привести к серьёзным повреждениям двигателя и дорогостоящему ремонту. Технический директор FIT SERVICE Никита Родионов отметил признаки скорого обрыва ремня: истечение срока эксплуатации, падение мощности, повышенная дымность, нетипичные звуки мотора, течи в районе ремня, трещины и повреждения.
При наличии этих признаков рекомендуется срочно обратиться в автосервис для диагностики и замены ремня.
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