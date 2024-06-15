Ваш двигатель под угрозой: когда срочно менять ремень ГРМ

Когда менять ремень ГРМ: признаки и советы эксперта

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Ремень ГРМ отвечает за синхронную работу распределительного и коленчатого валов двигателя, что обеспечивает точное совпадение рабочих тактов мотора. Сроки замены ремня строго регламентированы в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

Обрыв ремня может привести к серьёзным повреждениям двигателя и дорогостоящему ремонту. Технический директор FIT SERVICE Никита Родионов отметил признаки скорого обрыва ремня: истечение срока эксплуатации, падение мощности, повышенная дымность, нетипичные звуки мотора, течи в районе ремня, трещины и повреждения.

При наличии этих признаков рекомендуется срочно обратиться в автосервис для диагностики и замены ремня.