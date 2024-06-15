Ешьте это и рискуете перегреться в жару: предупреждение для водителей

В жаркую погоду водителям следует избегать определенных продуктов, чтобы не перегревать организм, советует врач-диетолог Антонина Саволюк. Высокобелковая пища, такая как мясо, курица и вареные яйца, активизирует печень, что увеличивает тепло в организме.
Сладкие продукты повышают кислотность и вызывают вялость. Лучше всего выбирать растительную и молочную пищу, такие как фрукты, ягоды, кефир и йогурт. Традиционные холодные овощные супы и добавление лимона, имбиря или мяты в минеральную воду помогут сохранить свежесть и здоровье в жару.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.