Ешьте это и рискуете перегреться в жару: предупреждение для водителей

Как избежать перегрева за рулем: советы врача-диетолога

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В жаркую погоду водителям следует избегать определенных продуктов, чтобы не перегревать организм, советует врач-диетолог Антонина Саволюк. Высокобелковая пища, такая как мясо, курица и вареные яйца, активизирует печень, что увеличивает тепло в организме.

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Сладкие продукты повышают кислотность и вызывают вялость. Лучше всего выбирать растительную и молочную пищу, такие как фрукты, ягоды, кефир и йогурт. Традиционные холодные овощные супы и добавление лимона, имбиря или мяты в минеральную воду помогут сохранить свежесть и здоровье в жару.