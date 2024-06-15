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Ешьте это и рискуете перегреться в жару: предупреждение для водителей

Как избежать перегрева за рулем: советы врача-диетолога

0:41
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В жаркую погоду водителям следует избегать определенных продуктов, чтобы не перегревать организм, советует врач-диетолог Антонина Саволюк. Высокобелковая пища, такая как мясо, курица и вареные яйца, активизирует печень, что увеличивает тепло в организме.

Как избежать перегрева за рулем: советы врача-диетолога
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Сладкие продукты повышают кислотность и вызывают вялость. Лучше всего выбирать растительную и молочную пищу, такие как фрукты, ягоды, кефир и йогурт. Традиционные холодные овощные супы и добавление лимона, имбиря или мяты в минеральную воду помогут сохранить свежесть и здоровье в жару.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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