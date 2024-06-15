Эксперт предупреждает: торможение двигателем может привести к катастрофе

Торможение двигателем рекомендуется в определенных ситуациях, таких как длинные и крутые спуски или скользкие дороги. Однако, как пояснил Вадим Стрельбицкий из "Авилон Kia" в интервью "Российской газете", этот метод имеет свои риски.
Перегрев двигателя может произойти при длительной нагрузке на крутых склонах. Торможение двигателем также может привести к износу коробки передач, особенно при использовании низких передач.
На скользкой дороге существует риск потери контроля над автомобилем. Поэтому торможение двигателем следует применять аккуратно и сочетать с традиционным торможением колесами в подходящих условиях.
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