Эксперт предупреждает: торможение двигателем может привести к катастрофе

Опасности торможения двигателем: советы эксперта

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Торможение двигателем рекомендуется в определенных ситуациях, таких как длинные и крутые спуски или скользкие дороги. Однако, как пояснил Вадим Стрельбицкий из "Авилон Kia" в интервью "Российской газете", этот метод имеет свои риски.

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Перегрев двигателя может произойти при длительной нагрузке на крутых склонах. Торможение двигателем также может привести к износу коробки передач, особенно при использовании низких передач.

На скользкой дороге существует риск потери контроля над автомобилем. Поэтому торможение двигателем следует применять аккуратно и сочетать с традиционным торможением колесами в подходящих условиях.